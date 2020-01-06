: Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler

06.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:07

Kadıköy'de bir eve yapılan operasyonda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı. Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansıdı.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kadıköy'de motosikletli polis ekipleri Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi fakat şüpheli araç durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı. Polis takibe aldığı aracı Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta durdurabildi.

21 KİLO HİNT KENEVİRİ

Polis ekiplerinin araçta ve otopark içerisinde yaptıkları aramalarda, 20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 elektronik cihaz ele geçirilirken, Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28)gözaltına alındı.Cihan Yuşa K.'nin Erenköy'de bulunan evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, Serkan K.'nın ise Ataşehir, Örnek Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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