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Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize uçtu

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ucuz kurtulduk." dedi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize uçtu

YÜZEREK KIYIYA ÇIKTILAR

Taksi kısa sürede suya gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize uçtu

"UCUZ KURTULDUK"

Korku dolu anları anlatan Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi, ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Zaten su vardı. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi.

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize uçtu

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Taksi ise sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize uçtu

Demirören Haber Ajansı - Magazin

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