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Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

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Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde ticari taksilerin kısa mesafe de yolcu almama, turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi konuları üzerinde duruldu. Denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi. Öte yandan ekipler, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıttı.

"HAK YEMİŞ OLUYORLAR"

Polis denetiminde konuşan taksi şoförü Kurtuluş Can, "Korsan taksi haksız kazanç, zaten hem şoförü hem yolcuya da ceza kesiliyor. Ticarilerin hakkına girmiş oluyorlar. Hak yemiş oluyorlar. Polis denetimi iyidir. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar var yasak çalışan onun için iyidir." dedi.

(Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan/İHA)

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

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