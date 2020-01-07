Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
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Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Kadıköy'de polisin hırsızlık çetesine düzenlediği operasyonda şüphelilerin polise ateş açmasıyla çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralanırken, özel harekat ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 4 şahıs yakalandı.

07.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:06

'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden biri gözaltına alındığı sırada silahla ateş açarak polisi bacağından vurdu.

POLİSE ATEŞ AÇILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI

Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Azim Sokak üzerinde bir adrese Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şahıslar polise direnerek ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bir polis memuru şahısların açtığı ateş sonucu ayağından vurularak yaralandı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Olay yerine özel harekat polisleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ateş açan 4 şahıstan 3'ü kısa sürede yakalandı, bir şahıs ise olay yerinden kaçtı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsı arama çalışmaları yürüttü. Kaçan şahıs da çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Haber Videosu

: Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
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