İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İstanbul Kadıköy'de İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında su borusu patlayınca, cadde göle döndü. Ortaya çıkan görüntüler Venedik'i andırırken; vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahipleri ortaya çıkan tabloya tepki göstererek, ' 'İstanbul'un hali perişan. İlk defa burada böyle bir manzara ile karşılaştım. Deniz ayağımıza kadar gelmiş.'' ifadelerini kullandı.

TRAFİK İSTİKAMETİ DEĞİŞTİRİLDİ

Saat 11.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında su borusu patladı. Cadde bir anda yoğun su nedeniyle göle döndü. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi. Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için önlem aldı.

"DENİZ AYAĞIMIZA KADAR GELMİŞ"

Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu caddeye dolan su tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, yaşananlara tepki gösterdi. Bir iş yeri sahibi "İstanbul'un hali perişan. İlk defa burada böyle bir manzara ile karşılaştım. Deniz ayağımıza kadar gelmiş" derken bir başka bir vatandaş da "İstanbul'un rezilliği. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?" dedi.

Kaynak: DHA