KADEM tartışmasına katılan Ahmet Hakan "Benim safım belli" deyip nedenlerini açıkladı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'ni de (KADEM) hedef alarak, "Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" demişti.

KADEM: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

KADEM, konuyla ilgili olarak "Karalama kampanyasına sessiz kalmayacağız" açıklaması yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da "KADEM, ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN: BEN KADEM'CİYİM

Tartışmalara katılan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Benim safım belli: Ben KADEM'ciyim" başlıklı yazısında nedenlerini paylaştı:

"AİLENİN korunması, mahremiyeti ya da kutsallığı adına kadına şiddete göz yumamayacağım için... KADEM'ciyim.

Boşanmak isteyen karılarını öldürmek için fırsat kollayan heriflere hiçbir biçimde fırsat verilmemesi için... KADEM'ciyim.

"Bu kadınlar da çok oldu... Bir tokat atınca hemen uzaklaştırma alıyorlar" falan diyen tiplere meydan verilmemesi için... KADEM'ciyim.

Pusular kurup pompalı tüfeklerle eşlerini, sevgililerini öldüren adamların gün yüzü görmemeleri için... KADEM'ciyim.

Kutsal değerlerin arkasına saklanarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti meşru göstermeye çalışanlara alan açmamak için... KADEM'ciyim.