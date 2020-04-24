Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
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Yeniköy Mahallesi, Antalya, Yeniköy, Güncel, Haber

Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı

Antalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazma-kürek ve dedektörlerle kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Görevlilerin jandarmaya haber vermesi üzerine defineciler suçüstü yakalandı.

24.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:55
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanına yakalandı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİT ALANINDA KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeyi gözetlemek amacıyla Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkiine konulan fotokapana birinci derece arkeolojik sit alanı yakınlarında ellerinde kazma-kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin görüntülenmesi jandarmayı harekete geçirdi. Orman işletmesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Sarılar Karakoluna bağlı ekipler, sit alanı içerisinde dedektör ile arama ve kazı yapan H.İ., B.Y. ve T.P. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Side Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bölgenin birinci derece sit alanı olduğu tespit edilirken, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı

MUHTAR, CEZALARIN YETERSİZLİĞİNDEN YAKINDI

Yeniköy Mahallesi Kepeztepe bölgesinde geniş bir alanın birinci derece sit alanı olduğunu belirten Yeniköy Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "Ne yazık ki bölgede kaçak kazı yapılmayan gün olmuyor. Burada defalarca kaçak kazı yapan şahısları güvenlik güçlerimizle birlikte yakaladık. Ama yetkililerin bu bölgede gerekli önlemleri almaması, cezaların yetersizliği kaçak kazının önüne geçilmesini engelliyor" dedi.

Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı

''KAZILMAMIŞ BİR METRE BİLE YER YOK''

Definecilerin işi iyice abarttığını belirten Kavuklu, "Burada tarihi kuyular var. Bu kuyular kaçak kazı yapanlar tarafından kazı sırasında kesilen çalılarla doldurulmuş durumda. Bir süre önce burada büyük kepçe çalışırken geldim. Çalışanlar orman işletmesi adına yangın havuzu yaptıklarını söylediler. Kepçe toprağı bir yerden alıp diğer tarafa atıyordu. Orman işletmesini aradım. Böyle bir çalışmaları olmadığını söyleyince jandarmayı aradım ve şahıslar suçüstü yakalandı. Burada özellikle Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler ve mermerler buldukları söyleniyor. Görüldüğü gibi kazılmamış 1 metre bile yer yok. Side Müzesi yetkililerinden buranın etrafını tel örgü ile çevirmelerini ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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