Kablo ve evden hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de bir telekomünikasyon firmasına ait iletişim kablosu çalan ve evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir evden 4 bin TL değerinden eşya çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Mobese kameralarından tespit edilen şüpheliler G.K. (41) ve Ş.K (31), bir telekomünikasyon firmasına ait iletişim kablolarını çalarken suçüstü yakalandı. Sorgulanan iki kişi işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi'nde Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.