Jurassic Park 3 filmi konusu nedir? Jurassic Park 3 oyuncuları ve Jurassic Park 3 özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic Park 3 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Jurassic Park 3 filmi hakkında Jurassic Park 3 konusu, Jurassic Park 3 özeti ve Jurassic Park 3 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Jurassic Park 3 filminin detayları…

Jurassic Park 3 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Jurassic Park 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic Park 3 konusu nedir, Jurassic Park 3 oyuncuları kimler ve Jurassic Park 3 özeti gibi konuları inceliyoruz. JURASSİC PARK 3 FİLMİNİN ÖZETİ İlk iki filmden tanıdığımız dirlitilmiş prehistorik yaratıklarla dolu bir adanın üzerinden uçmak isteyen bir grup zenginin macera hevesi yüzünden bilimadamlarının başı belaya giriyor. JURASSİC PARK 3 OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Joe Johnston Oyuncular: Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu Yapım Yılı: 2001 (91 dk) Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2001 Cuma Senaryo: Michael Crichton, Peter Buchman Yapımcı Firma: United International Pictures (UIP) Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil: İngilice Orijinal Adı: Jurassic Park III