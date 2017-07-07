Junioshow Katılımcıların Yüzünü Güldürüyor

BEKSİAD, BTSO ve TÜYAP işbirliğiyle ile bu yıl ikinci kez düzenlenen Junioshow, tüm hızıyla devam ediyor. 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektöründe ilkbahar ve yaz dönemi modasının son trendlerinin sergilendiği fuarda BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ve yönetim kurulu üyeleri stant açan firmaları ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Fuarda sektörün geliştiği ülkelerden gelen profesyonel ziyaretçilerle aynı çatı altında buluştuklarını, yeni iş bağlantılarının önünü açtıklarını ve sektördeki beklentileri birinci ağızdan dinlediklerini kaydeden Atalay, "Burada bizimle olan firmalarımız yeni yatırımlara kapı aralarken yeni pazarlara açılma fırsatları da yakaladı. Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün adeta başkenti. Tüm dünyadan sektör profesyonellerini ağırlıyoruz ve hepsini buradan mutlu gönderiyoruz" dedi.

SEKTÖRÜN TANINIRLIĞI ARTIYOR

Stant açan firmalar da Junioshow'un Bursa bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün tanıtımı için çok önemli olduğunu ve fuara ciddi alım heyetlerinin geldiğini dile getirdiler. İhracat adına birçok uluslararası bağlantıya imza attıklarını ifade eden firma temsilcileri BEKSİAD fuar organizasyonlarından dolayı BEKSİAD yönetimine teşekkür ettiler.