Juncker: İngilizler başından bu yana yarı zamanlı Avrupalı, tam olarak hiç AB içinde olmadılar
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean-Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.
12.09.2019 18:33
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlık görevini tamamlayan Jean-Claude Juncker, İngilizlerin başından bu yana 'part time' Avrupalı olduklarını ve hiç bir zaman tam olarak birliğin içinde yer almadıklarını söyledi.
Kaynak: Euronews.com