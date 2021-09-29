Juan Manuel Santos ve Ingrid Betancourt, Bogota'da düzenlenen söyleşiye katıldı
AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
Nobel Barış Ödülü ve eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Eski başkan adayı Ingrid Betancourt, birlikte çıkardıkları "A pending conversation" isimli kitabı, başkent Bogota'da düzenlenen bir söyleşiye katılarak tanıttı.
Nobel Barış Ödülü ve eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Eski başkan adayı Ingrid Betancourt, birlikte çıkardıkları "A pending conversation" isimli kitabı, başkent Bogota'da düzenlenen bir söyleşiye katılarak tanıttı.