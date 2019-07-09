John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te

- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar

John Bailey ile röportaj

Carol Littleton ile röportaj

KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü ziyaret etti.

Kaynak: AA