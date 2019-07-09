John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te
- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar John Bailey ile röportaj Carol Littleton ile röportaj KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T.
- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar
John Bailey ile röportaj
Carol Littleton ile röportaj
KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü ziyaret etti.
Kaynak: AA
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