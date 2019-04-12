Jet Sosyete Dizisi Mayıs Ayında Yayından Kaldırılacak
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Jet Sosyete'nin akıbeti belli oldu. Mayıs ayında ekrana veda edecek olan dizi, dijital platformlarda yayınlanacak.
STAR TV'den TV8'e tranfer olan Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin akıbeti belli oldu. Mayıs başında ekrana veda edecek olan dizinin yeni sezonda dijital platformlarda yayınlanacağı duyuruldu.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle ekranlara veda edecek.
DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK
2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan final bölümüyle veda edecek olan Jet Sosyete için yapımcısından açıklama geldi. Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar, sevilen dizinin yeni sezonda fijital platformda yer alacağını söyleyerek, "2 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir. Yani Türkiye'de bir dijital platformda seyirciyle buluşacak" dedi.
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Tez zamanda kaldırın ahlaksızlar edepsiz hayasız batının uşaklarınıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dijital platformda olması daha iyi. hem dizi orijinal olan 1 saat veya 50 gb gibi bir sürer yayınlanacak hemde tv için 2 saat çekildiğinden lastik gibi uzayan sahneler olmayacak. ayrıca rtük denetiminde de olmayacağı için süper espiriler duyabiliriz. ben lağım tv kanallarını izlemeyi bıraktığımdan tv ile aram sıfır ama dijital platform olursa zevkle izlerim. şimdiden ekibe başarılar diliyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aaahhhaaaahhh dutmaddıııııııCevap Yaz Yayından Kaldır
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Süperr bir dizi..neden kaldırılıyo..yüzümüzü güldüren tek dizi..bıktık aşk meşk mafya ölüm dizilerinden.hergün olsa izlerim..zateneski bölümlerini izliyorum tekrartekrar .hiç sıkıcı değil ve çok kaliteli..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Oyuncular kaliteli ama dizinin tadi yoktu bence final yapsalar daha iyiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır