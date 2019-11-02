Jet kazasında ölen Mima Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bir güzelle yakalandı

02.11.2019 16:34

İran'da geçtiğimiz yıl Mina Başaran'ın da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise sevdiği kadının ölümünden sonra derin bir acı yaşamış hayatına bu süre içerisinde kimseyi almamıştı.

BİR GÜZELLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir buçuk senedir merhum nişanlısı Mina Başaran'ın yasını tutan Murat Gezer, gece turlarına başladı. Gezer, geçtiğimiz hafta objektiflere yakalandığı güzelle yine görüntülendi.

PANİKLEDİ

Murat Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı. Sabaha karşı mekandan çıkan iş insanının yanında geçen hafta da birlikte görüntülendiği gizemli bir kadın vardı. Takvim'in haberine göre; ünlü iş insanı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.

ADI HADİSE'YLE ANILMIŞTI

Gezer, kısa bir süre önce de şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiş Hadise'nin durumu yalanlayan paylaşımının ardından çıkan dedikoduların asılsız olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Jet kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.