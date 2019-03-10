Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez Nişanlandı

Jennifer Lopez iki yıllık sevgilisi Alex Rodrigez'le evliliğe ilk adımını attı.Ünlü çift, Jennifer'ın devasa elmas nişan yüzüğünün bir fotoğrafını yayınlayarak müjdeli haberi sevenlerine verdi.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİN KAPISINI ARALADI

Birlikte çıktıkları tatilde evlenme teklif eden Alex Rodriguez, 'Evet dedi' notuyla Lopez'e taktığı yüzüğü paylaştı. 49 yaşındaki Jennifer ve 43 yaşındaki Alex romantik tatilleri sırasında yaptıkları bu paylaşımla evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. Bu teklifle birlikte Jennifer Lopez dördüncü evliliğin kapısını aralamış oldu.

YÜZÜK 5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Jennifer Lopez'in hesabından paylaştığı fotoğrafta görülen yüzüğün yaklaşık 15 karata yakın olduğu iddia edilirken, yüzüğün 1 milyon Dolar (5 milyon 440 bin TL) değerinde olduğu söyleniyor.