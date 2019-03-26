Bomba İddia: Jennifer Lopez'in Nişanlısı Alex Rodriguez, Bir Modele Cinsel Organının Fotoğrafını Attı

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile geçen ay nişanlanmıştı. Nişanlandıkları günden beri ünlü çift hakkında iddialar bitmiyor.

Alex Rodriguez'in ünlü şarkıcıyı eski eşiyle aldattığı konuşulurken şimdi ise ortaya daha bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Alex Rodriguez, bir modele cinsel içerikli mesaj attı.

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ATTI

İddianın sahibi 44 yaşındaki Playboy modeli Zoe Gregory. Zoe Gregory, Alex Rodriguez'in kendisine cinsel organının fotoğrafını attığı ve çıplak mesajlar gönderdiğini ve bu yazışmaların 22 Ocak'a kadar sürdüğünü söylüyor.

GRUP İLİŞKİ İSTEDİ

Playboy modelinin bir diğer iddiası ise Alex Rodriguez'in grup cinsel ilişki için davette bulunması. İddiaya göre Jennifer Lopez'in nişanlısı modelden grup cinsel ilişki için uygun ortamı sağlamasını ve kadın arkadaşlarını ayarlamasını istemiş.

"JENNIFER LOPEZ BUNU HAK ETMİYOR"

Zoe Gregory, Jennifer Lopez'in bunu hak etmediğini düşündüğü için bu durumu gizlemek istemediğini söylüyor. The Sun'a konuşan ünlü model elinde WhatsApp mesajları olduğunu ve kendisinden cinsel içerikli videolar istendiğini de açıklıyor.