Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı

Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lopez, hayranlarından paylaşım sonrası milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı.

En son "Hayatım Yalan" filmiyle şarkıları kadar oyunculuğu ile de bizi büyüleyen Jennifer Lopez, doğal güzelliği de görenleri etkiledi. Sosyal medya hesabında bir pazar günü makyajsız halini paylaştı.

2,3 MİLYON BEĞENİ ALDI

Geçtiğimiz gün "10 Years Challenge" modasına uyarak Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. #nofilterFriday #nomakeupday etiketleri ile yaptığı paylaşım sevenlerini o kadar büyüledi ki 2,3 milyon beğeni ve 25,6 bin yorum aldı.

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