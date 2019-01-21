Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Lopez, hayranlarından paylaşım sonrası milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı.
En son "Hayatım Yalan" filmiyle şarkıları kadar oyunculuğu ile de bizi büyüleyen Jennifer Lopez, doğal güzelliği de görenleri etkiledi. Sosyal medya hesabında bir pazar günü makyajsız halini paylaştı.
2,3 MİLYON BEĞENİ ALDI
Geçtiğimiz gün "10 Years Challenge" modasına uyarak Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. #nofilterFriday #nomakeupday etiketleri ile yaptığı paylaşım sevenlerini o kadar büyüledi ki 2,3 milyon beğeni ve 25,6 bin yorum aldı.
YORUMLAR (27)
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Bence gayet normal . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Makyacsiz öcüye benziyor. Bu devirde insani insan yapan kesesiymis megerCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Bunlardan bize ne biz kendimize bakalimCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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iyi ki makyaj ve estetiksiz var.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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AŞIK OLDUM!!!Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır