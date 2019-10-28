Jennifer Aniston'dan hayranlarını şaşırtan hareket! Seyircilerin çığlıkları arasında sunucu Ellen DeGeneres ile öpüştü

28.10.2019 18:05

Geçtiğimiz günlerde açtığı Instagram hesabı kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ve uygulamayı çökerten Aniston, bu kez de katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜ

61 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres, geçen akşam programına konuk ettiği 50 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston'u canlı yayında, ne kadar yakın arkadaş olduklarını göstermek için öptü. İkilinin öpüşmesi stüdyoda bulunan seyirciler ve programı canlı izleyen insanları kendinden geçirdi.

"BEN ASLA BİR KADINLA ÖPÜŞMEM"

Ellen, Jennifer'i öptükten sonra öpüşmenin nasıl bir duygu olduğunu sorarken Jennifer, Ellen'e en son ne zaman bir adam ile öpüştüğünü sordu. Ellen, ise bu soruya "Neden herkes şok geçirdi ben erkekler ile de öpüşüyorum, sen en son ne zaman bir kadınla öpüştün?" diye sordu. Jennifer ise "Ben asla bir kadınla öpüşmem" dedi. Jennifer, Ellen'e "Çok yumuşak dudakların var" deyince Ellen, "Bu yüzden seni öptüm" diye cevap verdi.

Ellen, bir kaç hafta önce de programına konuk ettiği başka bir kadını da öpmüştü.