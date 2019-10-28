Jennifer Aniston'dan hayranlarını şaşırtan hareket! Seyircilerin çığlıkları arasında sunucu Ellen DeGeneres ile öpüştü

Jennifer Aniston'dan hayranlarını şaşırtan hareket! Seyircilerin çığlıkları arasında sunucu Ellen DeGeneres ile öpüştü

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, canlı yayında çok konuşulacak bir harekete imza attı. Amerikalı oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres programına konuk olan Aniston, seyircilerin çığlıkları arasında sunucuyla öpüştü.

28.10.2019 18:05
Jennifer Aniston'dan hayranlarını şaşırtan hareket! Seyircilerin çığlıkları arasında sunucu Ellen DeGeneres ile öpüştü

Geçtiğimiz günlerde açtığı Instagram hesabı kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ve uygulamayı çökerten Aniston, bu kez de katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜ

61 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres, geçen akşam programına konuk ettiği 50 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston'u canlı yayında, ne kadar yakın arkadaş olduklarını göstermek için öptü. İkilinin öpüşmesi stüdyoda bulunan seyirciler ve programı canlı izleyen insanları kendinden geçirdi.

"BEN ASLA BİR KADINLA ÖPÜŞMEM"

Ellen, Jennifer'i öptükten sonra öpüşmenin nasıl bir duygu olduğunu sorarken Jennifer, Ellen'e en son ne zaman bir adam ile öpüştüğünü sordu. Ellen, ise bu soruya "Neden herkes şok geçirdi ben erkekler ile de öpüşüyorum, sen en son ne zaman bir kadınla öpüştün?" diye sordu. Jennifer ise "Ben asla bir kadınla öpüşmem" dedi. Jennifer, Ellen'e "Çok yumuşak dudakların var" deyince Ellen, "Bu yüzden seni öptüm" diye cevap verdi.

Ellen, bir kaç hafta önce de programına konuk ettiği başka bir kadını da öpmüştü.


VİDEO: Jennifer Aniston'dan hayranlarını şaşırtan hareket! Seyircilerin çığlıkları arasında sunucu Ellen DeGeneres ile öpüştü
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YORUMLAR (1)

  • ALEEDDİN:
    BENİM MORALİM ÇOK KÖTÜ.ALIP BAŞIMI GİDECEĞİM BURLARDAN.HİÇBİR İŞİM DÜZGÜN GİTMİYOR.BİR İNSANIN MORALİ HER GÜN BOZUK OLURMU DEMEYİN BENDE MORAL FİLAN YOK.HAYATTAN ZEVK ALMIYORUM.BEN GİDİYORUM BU DİYARLARDAN.SESSİZLİK ARIYORUM.İŞTE ÖYLE BİR DURUM.SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR.
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