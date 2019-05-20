Jandarma Ekipleri, Villaya Giren Soyguncuları Ayak İzlerinden Yakaladı
İstanbul'da bir villayı soyan hırsızlar, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı. Villanın bahçesindeki ayak izlerini takip eden ekipler, birçok suçtan kaydı bulunan hırsızların, çaldıkları eşyalarla birlikte ormana kaçtıklarını belirledi.
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de bir villayı soyan hırsızlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı. Villadan çalınan 82 parça ziynet ve elektronik eşya ile ormana kaçan hırsızları, villa bahçesinde bıraktıkları ayak izleri ele verdi.
TÜM ODALAR DARMADAĞIN EDİLMİŞ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriyaköy'de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelerek inceleme yapan Jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zamanda eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü.
AYAK İZLERİNDEN YAKALANDI
Villa çevresinde de araştırma yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri, villanın bahçesinde şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızların buradan beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Israrlı takip ve araştırmalarını araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, titiz bir çalışma sonucunda aracın plakasını ve ruhsat sahibi M.A.'nın kimliğini belirledi.
ÇALDIKLARI EŞYALARI ÖN KOLTUĞUN ALTINA GİZLEMİŞLER
Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin geçtiği güzergahta önlem alarak aracının önünü kesti. Araçta bulunan M.A., R.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı. 12 saat sonra yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramalarda ön koltuğun altına saklanmış poşet içerisinde çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
22 AYRI HIRSIZLIK KAYDI VAR
M.A.'nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.'nin de 22 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Adamın 22 suçtan kaydı var ve bu aşşağılık adamlar o kadar rahatlarki biliyorlar bir halt olmayacağını bence adalet bakanlığını kaldıralım boşada maaş almamış olurlar şaka gibilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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21 ayrı suçtan kaydı var bu kişinin dışarıda işi neCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evet cukur genclıgı geleceğim emin ellerde hazır ceza da yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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nasil olsa serbes kalacaklar niyemi caydirici cezalar olmadigi sürece bu hirsizliklar olcaktirCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bunda bi şey yok abi, hırsız olmayan insan mı var Dünya da, önce dövün sonra salın abi adamlar işe çıksınlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır