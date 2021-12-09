Jandarmadan ilk ve ortaokul öğrencilerine ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekipleri ile birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Mayın, Bomba, Devriye, Narkotik Köpek Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timlerinin katılımıyla, Tepebaşı'nda bulunan Şükrü Seven İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.

İlkokul öğrencilerine, "Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi izlettirilerek jandarmanın görevleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak da Jandarma Asayiş Timleri, Trafik Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ve Köpek Timlerinin görevlerini anlatan tanıtım videoları izletildi. Öğrencilerin Jandarma hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından Şükrü Seven İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri sınıflarında ziyaret edildi. Jandarma Çocuk Dergisi, Çevre Koruma El Broşürü, Jandarma Trafik Timleri Boyama Kitabı, Türk Bayrağı gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR