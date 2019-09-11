Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü
Brezilya'da üzerine çıktığı ağacın üzerinden atlayarak gözüne kestirdiği 3 metrelik timsahı avlayan jaguarın görüntüleri nefes kesti.
Brezilya'nın Pantanal şehrinde bulunan bir nehir kenarında jaguar, üç metrelik ağacın üzerinden suya atlayarak dişlerini suyun içinde bulunan timsahın boynuna geçirip öldürdü.
BOĞUŞMA 10 DAKİKA SÜRDÜ
Suya atlayan jaguar, yaklaşık 10 dakika süren boğuşma sonrası öldürdüğü timsahı ağaca çıkardı.
HAREKETLERİNİ UZUN SÜRE İZLEDİ
Jaguarın timsahı öldürdüğü anların videosunu çeken fotoğrafçı Kevin Dooley, jaguarın ağacın üzerinde bir saatboyunca hiç hareket etmedennehirde bulunan timsahın bütün hareketlerini izlediktensonra üzerine atladığını söyledi.
İşte nefes kesen avdan kareler;