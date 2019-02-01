İzzet Yıldızhan'ın Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Yıldızhan'ın önceki gün evde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki annesi Suriye Yıldızhan yoğun bakıma kaldırıldı. Anne Yıldıhan'ın, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

DUA İSTEDİ

Solunum yetmezliğinden dolayı hastaneye kaldırılan annesini bir an olsun yalnız bırakmayan İzzet Yıldızhan, "Sağlık durumunun iyi olduğu söylenemez. Sevenlerimden tek ricam dualarını eksik etmemeleri" dedi.

ABİSİNE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

İzzet Yıldızhan, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybetmiş diğer abisi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konulmuştu.