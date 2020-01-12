İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın bir süredir hastanede tedavi gören annesi Suriye Zelal Yıldızhan, hayatını kaybetti. Günlerdir annesi için dua isteyen Yıldızdan, ölüm haberini de sosyal medya hesabından duyurarak cenazenin yarın kaldırılacağını söyledi.

12.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:59
İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sanatçı 'ın 88 yaşındaki annesi Zelal Yıldızhan, bir süredir yoğun bakım servisinde yatttığı hastanede hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.

"ANACIĞIM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak ölüm haberini duyuran Yıldızdan, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır."

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

İzzet Yıldızhan, 4 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" demişti.


Haber Videosu

: İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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