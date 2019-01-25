İzzet Yıldızhan'ın Ağabeyine Kanser Teşhisi Konuldu

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'a acı haber geldi. Bir ağabeyini kanserden kaybeden ses sanatçısının, hastanede tedavi gören diğer ağabeyi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konuldu.

"AĞABEYİNİN TEDAVİSİ İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Ses sanatçısı Onur Akay konuyla ilgili, "İzzet Yıldızhan, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybetmişti. Yıldızhan'ın diğer abisi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konuldu ve yoğun bakıma kaldırıldı. Mahmut Yıldızhan, Aralık ayında babam Vedat Akay'ı kaybettiğimiz ve Ankara'da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyor ve durumunun iyiye gittiğini de öğrendim. İzzet Yıldızhan, ağabeyinin tedavisi ile ilgili yakından ilgileniyor ve ağabeyinin başından ayrılmıyor. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da Yıldızhan'ı yalnız bırakmıyor. Zor günler geçiren İzzet Yıldızhan'a, ağabeyine ve Yıldızhan ailesine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.