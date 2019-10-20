Balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

20.10.2019 14:31

İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı. Dev balığı bir restoran sahibi 4 bin liraya satın aldı.

BALIĞI YAKALAYAN KİŞİ ELLERİNDEN YARALANDI

İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, balığı taşıdığı sırada ellerinden de yaralandı.

4 BİN LİRAYA SATIN ALINDI

Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA