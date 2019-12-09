İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler » 3. Sayfa » İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Haberler

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te meydana gelen kazada halk otobüsü ile tanker çarpıştı. Kaza sonucu halk otobüsü devrildi. Yaklaşık 20 yaralı var.

09.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:18
İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı.

OTOBÜS TERMİNALDEN ÇIKTIĞI ESNADA ÇARPIŞTILAR

Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler