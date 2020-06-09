İZMİR Kuyumcuya soygun girişimi kamerada
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İZMİR Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

Kuyumcuya soygun girişimi kameradaİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kuyumcu Hasan Sağlam, soyguna gelen eli silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getirdi.

09.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:35

Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kuyumcu Hasan Sağlam, soyguna gelen eli silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlam'ın, 2003 yılında da yine eli silahlı bir başka soyguncuyu etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki Hasan Sağlam'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla kapatan M.B., kuyumcu dükkanı girip kurusıkı tabancasını Hasan Sağlam'a doğrultarak tezgahın üzerinde bulunan altınları istedi. Hasan Sağlam'ın 'Çok istiyorsan gel kendin al' sözleri üzerine M.B., tezgaha yönelip üç bileziği aldı. Tam bu sırada hamle yapan Hasan Sağlam, şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı. Dükkanın dışına taşan arbedeyi görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, M.B.'yi gözaltına alırken, üç bilezik de sahibine teslim edildi.

KUYUMCU SAĞLAM, SOYGUN GİRİŞİMİNİ İKİNCİ KEZ ÖNLEDİ

Öte yandan Hasan Sağlam'ın, daha önce de benzer soygun girişimini engellediği ortaya çıktı. 2003 yılında yine bir soygun girişimi sırasında Hasan Sağlam'ın, elinde silah bulunan o soyguncuyla da mücade ettiği anlaşıldı. Bu olayda da soyguncuyu etkisiz hale getiren Sağlam'ın, elindeki silahı aldığı öğrenildi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcudaki soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Sağlam'ın bir başka müşteriyle ilgilenirken M.B.'nin içeri girip silahını çıkardığı, ardından kendisine doğrultulan tabancayı aldığı ve arbede çıktığı yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Kuyumcuya soygun girişimi kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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