İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi
İzmir'de bir kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldığı görüntüler, tepki çekti.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, talihsiz kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.
FENALAŞIP YERE YIĞILDI
Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.