İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

İzmir'de bir kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

28.09.2019 16:09

İzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldığı görüntüler, tepki çekti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, talihsiz kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (16)

  • TURAN:
    bunlar kesin öğrencidir. kesin erkek arkadaş kavgasıdır. erkek arkadaşlarınızı çok büyütmeyin gözünüzde. gizlice yatak videolarınızı çekip internet sitelerinde ifşa ediyorlar. kendinize gelin kızlar.
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  • DEMİRKÖPRÜLÜ HAYRİ:
    izmir karşıyaka''da ki okullarda var böyle kötü erkek ve kız öğrenciler. çete gibi gezip efendi sessiz tiplere saldırıyorlar. müdürler öğretmenler öyle bakıyorlar öküzün trene baktığı gibi. onların tek derdi, okul arman niye silik? saçın niye uzun? niye geç kaldın? ulan asıl böyle olaylara müdahale edin!
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  • DİLİNİZİ ....:
    KADINLAR DEMEK Kİ ZAYIF GÖRDÜKLERİNE BEDENLERİ İLE DE ŞİDDET UYGULAYABİLİYORLAR MIŞ ?YETMEDİKLERİNE DİLLERİ İLE.
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  • ZİLLİ:
    İÇLERİNDEKİ KÖTÜLÜĞÜ PİSLİĞİ DIŞARI VURAN PİSLİKLER ! GÜCÜNÜZ YETİYORSA BİR ERKEĞE YÜRÜYÜN. ! ONLAR GÜÇLERİNİ ERKEĞE GÖSTEREMEZLER.
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  • SS RUMUZLU MALA:
    bunun karsiligi laik olmayanlarinda beyni sulanmis cahiller oldugudur 100 yildir hala ögrenemediniz laik olan devlet yönetiminin adidir seklidir insanlar degil yani insanlar laik degildir olamaz tekrar yazayim din ile devlet islerinin ayrismasina laik yönetim denir burada kast edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir bir daha T. C laik demokratik bir devlet yönetim seklidir
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  • SSSS:
    size evladım var diye güvenen anne babanın. . bu vatana hayırlı evlat olacak diyen milletin. . . kocasına hayırlı eş olacak diyen adamın . . . . . .
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