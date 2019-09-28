İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

28.09.2019 16:09

İzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldığı görüntüler, tepki çekti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, talihsiz kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Kaynak: DHA