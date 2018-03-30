İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftasını renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Ahmet Piriştina Arabalı Vapurunda, bine yakın kitabın yer aldığı İzmir'in yüzen kütüphanesi açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Piriştina Arabalı Vapurunda kütüphane açılışını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan'ın açılışını yaptığı yüzen kütüphanede bine yakın kitap yer alıyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye ücretsiz üye olarak iki kitap alabiliyor ve 21 gün içinde bu kitapları okuyup tekrar teslim ediyor.

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 31 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eğitimci Ceylan Adanalı "Cumhuriyetin Işığında Kitapla Sohbet" başlığı ile okurlarla bir araya gelecek.

Bu sohbetin ardından saat 15.00'da Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu "Atatürk'ün Yanıbaşında" başlığı ile kitap dostlarıyla sohbet edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gönüllü Takımı ayrıca, Kütüphane Haftası boyunca, toplu ulaşımda kitap okumayı özendirmek amacıyla küçük sürprizler yapmaya devam edecek. - İZMİR