İzmir depreminde hayatını kaybeden hala ve yeğenleri Çanakkale'de son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında geçen 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan Feryal Özge Tekin (14) ile Ömer Yiğitcan Tekin (4) ve halaları emekli hemşire Fatma Tekin Öztürk (62) memleketleri...

İZMİR'in Seferihisar açıklarında geçen 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan Feryal Özge Tekin (14) ile Ömer Yiğitcan Tekin (4) ve halaları emekli Fatma Tekin Öztürk (62) memleketleri Çanakkale'de toprağa verildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünde Feryal Özge Tekin, kardeşi Ömer Yiğitcan Tekin ve halaları emekli hemşire Fatma Tekin Öztürk için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile köylüler katıldı.

Yaşamını yitiren Feryal Özge ve Ömer Yiğitcan'ın öğretmen olan annesi Neslihan ile babası Recai Tekin, cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından her cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Helallik alındı ve dua edildi. Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan öğretmen Recai Tekin, "Canım ablam benim, annem. Meleğimdi, benim koruyucumdu. Mekanı cennet olsun. Canım yavrularım; Feryal Özge'm, Ömer Yiğit'im. Hep onları iyi bir evlat, iyi insan olarak yetiştirmeye çalıştım. Mekanları cennet olsun. Ben onları memleketimin cennet köşesine getirip, yerleştiriyorum. Rabbim de kendi cennetinde ağırlasın onları inşallah. Çocuklarımı hiç kırmadım, onlara da hiç kırılmadım. Çok vakit geçirdim onlarla ama doyamadım. İnşallah rabbim cennetinde bizleri onlarla buluştursun" dedi.

Recai Tekin, kızı Feryal Özge'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Uğur Güler'in dün kendisine verdiği 'Babaya Mektup' isimli kitabı göstererek, öğretmenin kitabın boş sayfalarına Feryal için yazdığı duygu yüklü mektubu okudu. Recai Tekin, "Şu kitabın bir hikayesi var. Dün akşam kızımın din kültürü öğretmeni geldi. Feryal'a yazdığı bir mektubun yer aldığı bu kitabı bana verdi. Öğretmenimizin bir vasiyeti var. Bu kitabı Feryal'ın mezarına gömün diye" şeklinde konuştu. Cenaze törenine katılanlar da duygu yüklü bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.Cenaze namazının ardından Feryal Özge Tekin, Ömer Yiğitcan Tekin ve halaları emekli hemşire Fatma Tekin Öztürk, Baharlar köyü mezarlığında yan yana defnedildi.

Öğretmen olan anne Neslihan ile baba Recai Tekin'in, 30 Ekim günü 2 çocuğunu halaları Fatma Tekin Öztürk'e bırakarak bir iş için İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN