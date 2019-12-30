: İzmir'de yollar karla kaplandı

30.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:20

Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı.

YOLLAR TEMİZLENİYOR

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu