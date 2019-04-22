Düğünden Dönen Anne-Baba, 27 Yaşındaki Oğlunu Ölü Halde Buldu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz anne ve babası tarafından evinde ölü bulundu. Çevre Mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

OĞULLARINI HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan ve Aydın'daki bir akrabalarının düğününden dönen Mehmet Mustafa Uraz'ın anne babası, Uraz'ı evde hareketsiz görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Vücudunda herhangi bir darp izi ve delici kesici alet izine rastlanmayan Uraz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK



Çevre Mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Kaynak: AA