Zabıta Ekipleri, Kendilerine Karşı Koyan Seyyar Satıcıya Meydan Dayağı Attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir seyyar satıcının zabıtalar tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine olaya karışan görevliler hakkında soruşturma başlattı.

ZABITALAR SEYYAR SATICIYI DÖVDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Konak ilçesinin gümrük bölgesinde tatlı satan seyyar satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıtaya, satıcı direndi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Zabıta memurları, seyyar satıcıyı darp etti. Bu sırada seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Dayak olayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çevredekilerin seyyar satıcıya şiddet uygulayan zabıta memurlarına gösterdikleri tepki de görülüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konak ilçesinde seyyar satıcılık yapan Murat Mençuk'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, görevliler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Murat Mençuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce seyyar arabada tatlı satmaya başladığını, dün de Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde sivil zabıtaların hiçbir şey söylemeden kendisine müdahale ettiğini öne sürdü.

"BENİ YERE DÜŞÜRDÜLER, DÖVDÜLER"

Elinde kesinlikle bıçak ve satır gibi kesici bir alet olmadığını iddia eden Mençuk, "İnsanlarda oradaydı. Arabanın kapağında parmağım kalmıştı. Biri arabayı devirdi biri de beni çekiyordu, en son biber gazı sıktılar. Kendime savunmak için kaçtım, beni yere düşürdüler, dövdüler. Bugün gittim, şikayetçi oldum." diye konuştu.

"GÖZÜME TEKME VURDULAR, AÇAMIYORUM, BAŞIM DÖNÜYOR"

Murat Mençuk, "Ameliyat olduğum için çalışamıyordum. Evraklarım yok, seyyar satıcıyım. O anlarda yanımda da kimse yoktu. Bu hak değil, devlet adamı böyle yapmaz. Gözüme tekme vurdular, açamıyorum, başım dönüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA