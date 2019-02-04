Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade

Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin davada maktulün tutuklu eşi, iki oğlu ve arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktulün eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G, müştekiler, taraf avukatları katıldı.

"BABA KATİLİ OLARAK ANILMAK ÇOK AĞIR BİR ŞEY"

Duruşmada savunma yapan Mehmet Hadi Öğüt, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini anlatarak, "Babam ile annemin arasına girip, Batuhan gibi cesaret gösterebilseydim belki bu olay olmayacaktı. Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G'yi aramaktı. Sadece Batuhan'ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey." şeklinde savunma yaptı.

"ŞİKAYETÇİ OLMALARININ TEK NEDENİ KALAN MAL VARLIĞI"

Öznur Öğüt ise olayın ardından eşini kaybettiğini, 2 çocuğuyla cezaevine girdiğini, kendisinin bir suçunun olmadığını, çocuklarının bu halde görmesinin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Eşinin ailesinin, kendisinin ve çocuklarının yaşadığı sıkıntıları bildiğini ancak eşinden korktuklarından müdahale edemediklerini savunan Öznur Öğüt, "Bizden şikayetçi olmalarının tek nedeni de eşimden kalan mal varlığıdır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Torbalı ilçesinde 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı olan C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA