İzmir'de intihar etmek isteyen genç, son anda kurtarıldı

08.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:54

İzmir'de motorlu kurye şirketi sahibi Kemal Kaya son kararını vermişti, canına kıyacaktı. İntihar notunu çalışanı Mehmet Sabri Oymacı'nın montunun cebine gizlice koyduktan sonra evinin yolunu tuttu. Oymacı'nın notu fark etmesinin ardından zamanla yarış başladı. Hızla eve giden Oymacı, Kaya'yı tavanda asılı halde buldu. Oymacı, eline geçen bıçakla ipi kesip patronunun hayata tutunmasını sağladı.

İzmir'de intihar etmek isteyen genç, son anda ipten alınarak kurtarıldı. Olay, Yunus Emre Mahallesi 4027 sokak 12 numarada bulunan apartmanın 1 numaralı dairesinde yaşandı. Özel bir motorlu kurye şirketi sahibi olan ve aynı zamanda yakın dövüş ustası olan Kemal Kaya, maddi sıkıntılar yüzünden işleri kötüye gitmeye başlayınca bunalıma girdi. Çalışan personeline bile aylardır maaşlarını ödeyemediği için büyük sıkıntı çeken Kemal Kaya, canına kıymak istedi.

ZARFIN İÇİNE KOYDU

Yaşadığı bunalımdan çıkamayan ve başka çıkış yolu bulamayan şirket sahibi Kemal Kaya, 'Sen bana her zaman abilik yaptın. Her zaman yanımda oldun. Ben sana kardeşlik yapamadım. Hakkını helal et abi' yazdığı notu bir zarfa koydu. Kaya, zarfın üzerine Mehmet Sabri Oymacı yazdıktan sonra yanında çalışan motorlu kurye Oymacı'nın montunun cebine bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağustos ayından beri işler kötü gittiği için patronu olan Kemal Kaya'dan maaş almadan çalışan motorlu kurye Mehmet Sabri Oymacı, motora binmek için montunu giydiğinde montunun cebinde bir zarf fark etti. Oymacı, yarım saat önce yanından ayrılan patronu Kemal Kaya'nın kendi el yazısı ile yazdığı intihar notunu görünce şok geçirdi. Oymacı, vakit geçirmeden motoruna binip patronunun evinin yolunu tuttu. Ev girdiğinde patronunu ipte asılı gören Mehmet Sabri Oymacı, eline aldığı bıçakla tavana bağlı ipi kesti. İpten kurtarılan Kemal Kaya, hemen en yakındaki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'BUGÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Yeni Asır'a konuşan Mehmet Sabri Oymacı, "Kafasına çok takıyordu, yapma düzelir dedik, bizi dinlemiyordu. Bize de maaş ödeyemediği için suçluluk duygusu yaşıyordu. Zaten mektubu açıp da hakkını helal et yazısını görünce hemen anladım. İyi ki elimi cebime atıp o intihar notunu bulmuşum. Yoksa Kemal kardeşimiz ölecekti. Onu ipten aldığım ve kurtardığım için çok mutluyum. El ele verip işleri düzeltip bu zor günleri atlatacağız" dedi. (Yeni Asır)