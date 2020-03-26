İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
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İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında aşı çalışmalarını etkileyecek bir gelişme yaşandı. İzlanda'da yapılan araştırmalarda bilim insanları koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğunu gözlemledi.

26.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:32
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu

Koronavirüs tüm dünyada 500 bine yakın insana bulaşırken İzlanda'da yapılan araştırmada bilim insanları koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs dünyada 500 bine yakın insana bulaşırken 21 binden fazla insanın da ölümüne neden oldu.

Bilim insanları bir yandan virüse karşı aşı için çalışma yaparken bir yandan da hastalardan aldıkları örneklerle koronavirüsü daha iyi öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

MUSTASYONLARI BULUNDU

Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Kovid-19'un hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi.

İzlandalı epidemiyolog Thorolfur Gudnason, BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "deCode Genetics'ten alınan ilk sonuçlar, nüfusun küçük bir oranının virüse yakalandığını ve testleri pozitif çıkanların yarısının asemptomatik olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gudnason, testi pozitif çıkanların diğer yarısında da soğuk algınlığına benzer çok hafif semptomlara rastlandığını söyledi.

İzlanda'da yapılan testle farklı virüs örneklerinin genetik dizilimleri de incelendi. Buna göre, ülkede yeni tip koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğu gözlendi.

"AGRESİF ŞEKİLDE MUTASYONA UĞRUYOR"

Danimarka'daki Kopenhag Üniveristesi İmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı'nda görevli virolog Allan Randrup Thomsen de "Bu sonuçlar mantıklı. 40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesi çok ilginç. Koronavirüsün çok agresif bir şekilde mutasyona uğradığı biliniyor. Çin'den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da beklentilerimizi karşılıyor" dedi.

İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu

Haberin Videosu:

İzlanda'da yapılan koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu olduğu belirlendi

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