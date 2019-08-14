İzinsiz Big Brother yarışmasına katılan polis memuru, kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi

14.08.2019 08:51

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın polis memuru Khafi Kareem, amirlerinden Nijerya'da Big Brother yarışmasına katılmak için izin istedi.

ÜÇ KEZ KAMERALAR ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİ

Kendisine izin verilememesine rağmen Nijerya'ya gidip programa katıldı. İngiliz emniyetin siyahi kadınların, polisliğe teşvik etmek için geçen sene verdiği reklamlardaoynayan Kareem, ücretsiz izne ayrılıp Haziran ayında Nijerya'daki Big Brother programına katıldı. Programda katılan bir iş adamı ile üç kez ilişkiye girdiği kameralar tarafından görüntülenen Kareem hakkında soruşturma açıldı.

İŞTEN KOVULABİLİR

İsmi açıklanmyan bir yetkili, Kareem'in bir polis olduğunu ve polislerin uymaları greken kuralları olduğunu, kendisine programa katılması için izin verilmemesine rağmen programa katıldığını, programda bir iş adamı ile aleni bir şekilde ilişkiye girmesinin kabul edilemez olduğunu ve soruşturma sonucunda işinden kovulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.