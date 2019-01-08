İzban Grevi 60 Gün Ertelendi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş.'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 günlüğüne ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İZBAN'a bağlı iş yerlerinde uygulanmakta olan grevin ertelenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararda, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendiği aktarıldı. Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince uygun görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA