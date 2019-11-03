İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'a KHK desteği

03.11.2019 00:17

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözleri üzerinden çıkan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç üzerinden yanlış bir tartışma yürütüldüğünü belirten Koncuk, "Sayın Arınç'ın FETÖ konusunda tenakuz ve hataları ayrı tartışılmalı, FETÖ ile mücadelede yaşanan yanlışlar ayrı tartışılmalıdır. Ortada bir gerçek var, o da, FETÖ ile mücadelede yaşanan çifte standart anlayıştır." dedi.

"ORTADA BİR GERÇEK VAR, O DA FETÖ İLE MÜCADELEDE YAŞANAN ÇİFTE STANDARTTIR"

İsmail Koncuk, Bülent Arınç'ın KHK konusunda sözleri ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koncuk, "Bana göre Bülent Arınç üzerinden yanlış bir tartışma sürüyor. Sayın Arınç'ın FETÖ konusunda tenakuz ve hataları ayrı tartışılmalı, FETÖ ile mücadelede yaşanan yanlışlar ayrı tartışılmalıdır. Ortada bir gerçek var, o da, FETÖ ile mücadelede yaşanan çifte standart anlayıştır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, FETÖ üyesi oldukları nedeniyle KHK ile ihraç edilenlerden utandığını ifade etmiş ve KHK'lılardan özür dilemişti. Arınç aynı açıklamalarında FETÖ yargılamalarını da Ergenekon yargılamalarına benzetmişti. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.