İYİ Parti İstanbul İl Başkanı: HDP'yle görüşmemiz için PKK terörünü lanetlemeleri lazım

05.10.2019 17:26

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir yayında HDP ile müzakere şartını açıkladı. Kürt meselesinin konuşarak çözülebileceğini söyleyen Kavuncu, "PKK'nın terör örgütü olduğunu ve lanetlediklerini söylemedikleri sürece HDP'yle organik bir ilişkiye girmemiz mümkün değil" dedi.

Medyascope'ta Edgar Şar'ın sunduğu Açık Oturum'a konuk olan Kavuncu'ya Kürt meselesiyle ilgili görüşleri soruldu. Bu meselenin bugün çıkmadığını belirten Kavuncu, "40 yıldır devam eden bir problem. Biz, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle alakalı hassasiyetlerimiz var. Hep ısrarla vurguladık. Kendimizi de; milliyetçi, demokrat, kalkınmacı olarak tanımlıyoruz. Ülkedeki aidiyet duygusunun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmenin, bu ülkede huzur içerisinde yaşayabilmenin bir takım şartları var. Bir kaos olmaması için, milleti kutsal kabul ediyoruz. Devlet, milletin mutluluğu için var. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu problem, bugün mevcut bir problemdir. Buna sağduyuyla yaklaşarak, üzerinde konuşarak, tartışarak elbette çözüm bulmak durumundayız" dedi.

Buğra Kavuncu

HDP İLE GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI

Kürt meselesi konusunda duruşlarının meselesinin silahla çözüleceğine inanmamaları olduğunu dile getiren Kavuncu, "Kalaşnikoflar dururken bunun çözülebilmesinin bir kabulü olduğunu asla düşünmüyoruz. Aslında tartışmaların da odaklandığı ve kitlendiği nokta tam olarak burası. Biz burada o net duruşu, o net beyanı duymak istiyoruz. 'Biz PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve lanetlediğimizi söylüyoruz' beyanını duymak istiyoruz. Bu ifade edilmediği sürece bizim HDP ile herhangi bir organik ilişkiye girmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.