Bahçeli'nin "geri dönün" çağrısı karşılık buldu: İYİ Partili 2 isim, MHP'ye katıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye katıldı.

BAHÇELİ'İN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ağustos Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. "

"Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

AKŞENER'DEN YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

TÜRKKAN: KOPUŞLAR MHP'DE OLACAK

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bugün DW Türkçe'ye yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Ruhen zaten MHP'de olmadığımız için MHP'den ayrıldık. MHP'den çıktık. Kimsenin MHP'ye dönmeyeceğini Bahçeli de çok iyi biliyor. Mutlu değiller. Hiç istemedikleri halde sürekli liderlerini övmek zorunda kalıyorlar. Göreceksiniz; önümüzdeki süreçte MHP'den kopuşlar olacak"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

2 İYİ PARTİLİ MHP'YE GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İYİ Parti'ye geçen eski MHP'lileri tekrar partilerine davet etti. Bahçeli'nin daveti üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş'e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA