İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 belde için belediye başkan adayını belirledi.

166 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partinin 166 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.

5 BÜYÜKŞEHİRİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Kesinleşen listeye göre, 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere 166 adayın ismi belli oldu.

Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.

İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları:

Kaynak: AA