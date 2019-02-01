İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Yerel seçim çalışmaları devam eden İYİ Parti'de 112 belediye başkan adayı daha açıklandı.

1 BÜYÜKŞEHİR 3 İL OLMAK ÜZERE 112 ADAYIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İlk yerel seçim sınavını 31 Mart'ta verecek olan İYİ Parti'de bir büyükşehir üç il olmak üzere 112 adayın ismi daha açıklandı.

Daha önce MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın adının geçtiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne eski Samsun Milletvekili Hayati Tekin belediye başkan adayı olarak gösterildi.