Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı

Stil ikonu Ivana Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'in aylık 5 bin TL olan nafakasını 15 bin TL'ye çıkarılması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı.