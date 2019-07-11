Ivana Sert, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı
Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergiledi. 40 yaşındaki Sert'in iddialı paylaşımı gençlere taş çıkarttı.
Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi. 40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.
"YARIN KALICAKSA EĞER, BUGÜN KALMAZ"
Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (27)
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para ile yapılan reklam olduğunu bilmeyen yoktur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TAŞ ÇIKARMAK, NEFES KESMEK, AĞIZLARI AÇIK BIRAKMAK, NAL TOPLATMAK, CESUR GİYSİ. . . . BU NE LAN. NEYE TAŞ ÇIKARTMIŞ KİME? NEYİN NEFESİNİ KESMİŞ, BİKİNİDEN MEME FIRLAYINCA NE CESARETİ OLMUŞ. BIRAKIN BU İŞLERİ YÜZDE 95 YILLIK ENFLASYON VAR TUİK DE 25 AYLIKTA 5 NE İŞ ARKADAŞ. ENFLASYONU DOĞRU HESAPLAYIN MEMURA EMEKLİYE İŞÇİYE NE VERİRSENİZ VERİN AMA ENF. FARKI AYAKLARINA YATMAYIN. OTOMOBİLDEN YÜZDE 145 VERGİ ALANLAR, NİYE YERLİ OTOM. ÜRETSİN? BUNA ANCA KOYUNLAR İNANIR, HEMDE BEYAZ OLAN CİNSLERİ.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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kendi ülkesinde bir halta yaramayan kadınlar burda ikon oluyor. Yemin ederim bizim genç kızlarımız MAL MAL. . . . .Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır
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İki tarafa da sövdüm kardeşim. . . . . .Yayından Kaldır
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Merve ciğim, bizim kızların mal olduğu doğrudur da, erkekler de mal müdürü.8 1 Yayından Kaldır
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TAŞŞŞ. . .Cevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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Ne tasi la basi gectikten sonra pushhh yapar buda ben biliyom7 Yayından Kaldır
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TAŞ EVET TAŞŞ9 1 Yayından Kaldır
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Ukrayna ve rus garıları bir numara. Fizik ve bakım tam yerinde.Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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Her gördüğünüz sarışını Rus sanan abazan cahiller, kadın Sırp.16 Yayından Kaldır
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