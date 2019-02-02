Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti

'Miss Turkey' birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'in geçtiğimiz yılın son aylarında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilcalı'yla aşk yaşadığı iddia edildi. İlişki iddiaları devam ederken, Acun'un katıldığı bir program çekimlerinde Itır Esen'in de olması akıllarda soru işareti bıraktı.

"AŞK" İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, kafaları epey karıştırmıştı. Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir olay,herkesin ilgisini bir daha çekti.

ÖN SIRALARDA İZLEDİ

Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu '3 Adam'dan Eser Yenenler'in programınaItır Esen de katıldı. Ön koltuklarda oturan Itır Esen'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR

Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın, Itır Esen'i yanından hiç ayırmadığı iddia edildi.