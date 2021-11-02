İTFAİYE EKİPLERİMİZ ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRİYOR

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, okullarda ve Rehabilitasyon Merkezlerinde gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, öğrencilerin yangın ve olası afetlere karşı bilinçlenmesi için çeşitli okullarda tatbikatlarına devam ediyor.

Son olarak; Gülbeyaz Anaokulu, Malazgirt Anaokulu ve Elif Hatun Rehabilitasyon Merkezlerinde düzenlenen tatbikatta öğrencilere yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli, olası deprem anında bina boşaltma işlemi gibi konularında teknik bilgiler veren ekiplerimiz, son olarak okul bahçelerinde ateş yakarak öğrencilerin yangına nasıl müdahale etmelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler ise itfaiyeci amcalarına çiçek vererek teşekkür etti.

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