İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı

06.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:13

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport Inter Milan ve AS Roma arasında oynanacak maç öncesi iki takımın siyahi oyuncularının fotoğrafını koyarak attığı "Kara Cuma" manşetiyle ırkçılık karşıtı grupların eleştirilerine hedef oldu.



Chris Smalling ve Romelu Lukaku'nun fotoğrafları ile İngilizce'de hem renk adı olarak hem de siyahileri tanımlamada kullanılan "Black" kelimesi cuma günü yapılacak derbi için seçildi. Euronews.com'da Görüntüle