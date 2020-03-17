İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
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İtalya, Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldiğini açıkladı.

17.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:28
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

345 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldiğini açıkladı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 500'E YÜKSELDİ

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e, ülkedeki vaka sayısı ise 11 bine yükseldi. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları oldu.

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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

Kaynak: AA

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

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